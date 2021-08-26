وزير موريتاني سابق: قطع العلاقات بين المغرب والجزائر يشكل صدمة

هبة بريس

علق الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم، على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “مهما كانت المبررات والدوافع، فإن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر يشكل صدمة لكل شعوب المنطقة المغاربية، كما يشكل تراجعاً وانتكاسة كبيرة لجهود الاندماج بين دول المغرب العربي وتصعيداً في وتيرة التوتر بينهما”.

“لذلك، يقول ولد محم، فإن إعمال العقل واستحضار الروابط الأخوية ومستقبل الأجيال القادمة وكل المشتركات بين شعوبنا، وهو كثير، تفرض مراجعة قرار اليوم”.

وأضاف: “على موريتانيا بموقعها ومكانتها من الدولتين أن تبادر قبل غيرها لرأب الصدع وعودة المياه إلى مجاريها بين الدولتين الشقيقتين، إذ لا مستقبل لمنطقة المغرب العربي دون علاقات طبيعية بين دولها، وقبل بناء هذه العلاقات على أسس صلبة تتعالى على الآني والعابر من صغائر السياسة”.

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