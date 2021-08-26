البحرين تدعو لتسوية المسائل الخلافية بين المغرب والجزائر

هبة بريس

دعت مملكة البحرين إلى تسوية المسائل الخلافية بين المغرب والجزائر عبر الحوار الأخوي وفق ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش.

وأكدت الخارجية البحرينية في بيان، حرص المنامة على متانة العلاقات العربية وتعزيزها، وضرورة تسوية المسائل الخلافية بين البلدين (المغرب والجزائر) عبر الحوار الأخوي وفق ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

ودعا البيان ل “فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية، بما يعزز من متانة وقوة العلاقات بين الأشقاء، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها”.

وعبر عن الأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت الجزائر قد أعلنت أمس الثلاثاء من جانب واحد عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

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