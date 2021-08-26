البحرين تدعو لتسوية المسائل الخلافية بين المغرب والجزائر
هبة بريس
دعت مملكة البحرين إلى تسوية المسائل الخلافية بين المغرب والجزائر عبر الحوار الأخوي وفق ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش.
وأكدت الخارجية البحرينية في بيان، حرص المنامة على متانة العلاقات العربية وتعزيزها، وضرورة تسوية المسائل الخلافية بين البلدين (المغرب والجزائر) عبر الحوار الأخوي وفق ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.
ودعا البيان ل “فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية، بما يعزز من متانة وقوة العلاقات بين الأشقاء، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها”.
وعبر عن الأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت الجزائر قد أعلنت أمس الثلاثاء من جانب واحد عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
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7 تعليقات
هذا الكلام كان ان يوجه لعصابة الفراقشية لانها هي التي اعلنت قطع العلاقة وليس الكلام مع المغرب علما ان هذا القطع في صالحنا حتى نرتاح من تصدير الاقراص المهلوسة والكوكايين. ( الله على راحة )
إن الجزائر جمعت على أراضيها كل من ضاقت به السبيل .بالصحراء الكبرى بجانب بعض مئات من ابناء المختطفين من الصحراء المغربية في السبعينيات من القرن الماضي وسمتهم زورا وبهتانا .الشعب الصحراوي تأويهم وتمولهم وتسلحهم لمعاكسة المغرب والمغاربة في وحدتهم الوطنية وااترابية عاش الملك والشعب المغربي.
خطاب البحرين اقرب الى الصواب مما صرحت به السعودية وكذا من الإمارات العربية وكل هذآ لو ان دول الخليج لم تقم بواجبهانحو المملكة المغربية التي عانت من مناوشات النظام الجزائري على وحدتنا الترابية لما يزيد عن 45سنةا.
إن الجزائر ما عندها ما تخسر اكثر ماخسرت كرامتها بين الدول الحمدلله المغرب له صمعة مشرفة على صعيد العالم اقتصاديا واجتماعية وغيرها من القطاعات ان خيرات البلاد لاتحصى ولا تعد الحمد لله اما الجزائر ينطبق عليها المثل (تاكوا الغلة وتسبو الملة)
انتم لا تدرون كره الجزائر اتجاه المغرب بالاخص عندا استعرفوا بعض او جل الدول اعترافات بأن الصحراء المغربية وستضلوا مغربية إلا أن يرث الله الارض ومن عليها من تلك اللحظة والجزائر لم تتقبل هذا. لذالك بكل وقاحة اغلقت العلاقات الدبلوماسية بينا وبينها.اعتبره عمل جباني شعب جبناء….
من منظومية في اتجاهات اخرى اظن ان الأهم هو تسوية الخلافات بين الشعب المغربي والجزائر .. فالمشكل هو ان المواطن الجزائري تعرض لهتك ممنهج لوعيه وثقافته لمدة 60 سنة.. جميع الجزائرين الذين في عمر الستين فما تحت زرع فيهم النظام الجزائري غابات من الحقد والكره اتجاه المغرب …
إن الجزائر تتظاهر أن المغرب بلد شقيق وان البوليساريو كذالك بلد شقيق اذا كان لهم أصلا بلد .. فلماذا اصطفت الى جانب احد الطرفين ضد الاخر.. ؟؟اليس ذلك ضرب سافر لمبدا الاشقاء الذي يترجم به النظام الجزائري.. !!!