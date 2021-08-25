“خاوة خاوة ماشي عداوة” تغزو مواقع التواصل الاجتماعي
كما كان منتظرا، رفع المغاربة وأشقائهم من الشعب الجزائري السقف عاليا، ليعلنوا اصطفافهم جانب الحق والمنطق، ليطلقوا هاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي ” خاوة خاوة ماشي عداوة”.
خروج النشطاء الفايسبوكيين، جاء على هامش العلاقات المتوثرة بين الجارتين، زادت من حدتها قرار الجزائر الأحادي الجانب الرامي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وسط موجة استنكار وتنديد بالقرار من قبل المتتبعين للشأن السياسي وحتى من دول شقيقة وصديقة، طالبت بضرورة رأب الصدع، وتغليب مصالح الشعبين، والارتقاء بلغة الحوار كبديل لمعالجة كافة المشاكل المطروحة.
قرار حكام الجزائر الذي يأتي في هذه الظروف التي يمر بها الواقع العربي الذي يتطلب تكاثف الجهود وتحصين الصرح المغاربي، قرار أحادي متسرع ساهم في تأزيم الوضع والاستمرار في إغلاق الحدود بين البلدين مع العلم ان المغرب ابدى استعداده وأمد يديه للمساعدة والمصالحة أكثر من مرة، مع التأكيد على أنه “المغرب” سيبقى وفيا لتعهداته وأخلاقه، وأن باب الشر لن يأت عبر حدوده مهما حصل، إلا أن حكام الجزائر، لم يتفاعلوا مع سياسة الأيادي الممدودة ومع رسائل المملكة، واتبعوا أهواءهم وما أملته عليهم أساطيرهم وخرافاتهم وافتراءاتهم واتهاماتهم الباطلة، لينخرطوا في سياسة نسف جسور التواصل والأخوة والدم، والعمل على إثارة النعرات وتسخير القنوات التلفزية والمواقع الاخبارية لصب الزيت على النار، إلا أن الرد جاء قويا من الشعب الجزائري الشقيق بمعية المغاربة الأحرار الذين أطلقوا هاشتاغات خاوة خاوة، ماشي عداوة كرسالة على أن روابطهم الإنسانية القائمة بينهما لا تفرقها الخصامات السياسية، ولا النعرات أو التصريحات المسيسة.
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خاوة خاوة حتى يندثر هؤلاء الكبرانات وعبدهم المطيع والمنبود،من طرف الشعب،الجزاؤري،خيب،السمية تبون الغبي، ويعود الحكم المدنيين
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه ودخل الصحابى الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعندما أشرف عليهم قال صلى الله عليه وسلم: {إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ هَذَا الْبَابَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ “* فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ}{1}
فدخل وألقى السلام وجلس، ثم قام بعد لحظات، فقال صلى الله عليه وسلم: {قام عنكم الآن رجلٌ من أهل الجنة}* وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما شابٌ نشأ على طاعة الله؛ يُحيى الليل كله فى التهجد والصلاة لهن، وجعل أيامه كلها صيامٌ لله، ويتلو القرآن فى كل ثلاثة أيامٍ مرة من أوله إلى آخره، فقال فى نفسه: ما العمل الذى زاد به هذا الرجل عنى والذى وصفه به النبى صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة؟ فأراد أن يستكشف هذا الأمر فزاره فى بيته وطلب منه أن يبيت عنده على أنه حدث خلافٌ بينه وبين أبيه، وهو فى الحقيقة يريد أن ينظر إلى عبادته وطاعته لله.
وبعد صلاة العشاء انتظر أن يقوم الرجل فلم يقم وظل نائماً، وفى النصف الثانى من الليل وجده يقظاً يتقلب ويتململ ولكنه لا يقوم، فلما إقترب الفجر قام وتوضأ وقال: هيا يا عبد الله نصلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفى النهار وجده مفطراً غير صائم، فقال: لعله هذه الليلة كان مجهداً ومتعباً، انتظر ليلة ثانية فوجده فى الثانية على هذه الهيئة، وفى الثالثة على هذه الكيفية، فقال: لابد من إخباره بالأمر
فقال: يا أخى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول وأنت داخل وأنت خارج أنك رجلٌ من أهل الجنة، فأحببت أن أطلع على العمل الذى فزت به بهذه المنزلة، فلم أجدك زدت عن الفرائض المفترضة شيئاً، فسكت الرجل ثم قال له: لا أزيد عما رأيت، فلما نظر إليه ووجده متعجباً، قال له: {غير أنى أبيت كل ليلة وليس فى قلبى غلٌ ولا غشٌ ولا حقدٌ ولا حسدٌ لأحدٍ من المسلمين، قال: فبذاك}{2}
كتخويو نصف لتر ديال الماء فمرزوكة.
من يكونو اصلا حكام الجزاءر هم ابناء الجزاءر. ديرو استفتاء سترون ان %90 ديال الدزاير راضعين ومغسولين الدماغ من العسكر.
ربما الا ولات دولة مدنية ممكن اما دبا راه غير نرتاحو حتا اطلبونا هوما. اخصنا نحضيو مع هاد الضباع.
ألهاشتاك الأكثر واقعية هو ” بناء جدار عالي على جميع الحدود المغربية الجزائرية التي لا يأتي منها الا الشر مع وضع أبواب الأخوة، تفتح عندما تحدو الجزائر نحو الصواب، و تغلق أمام الأعداء”الأعداء” فااحدود مع الجزائر و على امتداد سنوات الإستقلال لم تعرف الا المصائب، استفزاز الجيش الجزائري للمغرب ما أدى إلى حرب الرمال، فتح الجزائر لحدودها أمام الانفصاليين في الصحراء المغربية وكانت معبرا لاحتجاز المحتجزين في مخيمات تندوف، و اطلاق فتيل الحرب منها من طرف الانفصاليين و الجزائر و القدافي، رمي آلاف المغاربة يوم عيد الأضحى، دخول ارهابيي عملية فندق آسني، الاستيلاء على املاك المغاربة في فكيك، اتهام المغرب بإدخال المخدرات عبرها، ممارسة تجارة التهريب، طرد الجزائر للمهاجرين غير الشرعيين عبرها نحو المغرب و المأساة الكبرى لهؤلاء.أي أخوة هذه .