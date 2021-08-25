فعالية ”فايزر“ و ”أسترازينيكا“ تتهاوى بعد ستة أشهر من التطعيم

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

أفادت نتائج صادرة يومه الأربعاء أن فعالية لقاحي أسترازينيكا وفايزر، تتراجع بعد حوالي ستة أشهر من تطعيمهما لجسم الإنسان، كما أن نجاعتهما تقل أيضا إلى أقل من 50% لدى كبار السن والعاملين الصحيين خلال فصل الشتاء.

وكشفت الدراسة التي قام بإنجازها خبراء وباحثين، أن مستوى الحماية من الإصابة بالفيروس الذي يوفره اللقاح الذي طورته شركة فايزر-بيونتيك، البالغ نسبة 88% بعد شهر واحد من الحصول على الحقنة الثانية، يتراجع إلى 74% خلال فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر.

كما أوضحت ذات الدراسة أن لقاح أسترازينيكا، والذي يوفر حماية بنسبة 77% من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد شهر واحد من الحصول على الحقنة الثانية، رأى الخبراء أن هذه الحماية تتراجع بعد 4 إلى 5 أشهر إلى 67%.

ويشار أن الدراسة العلمية استخدمت بيانات حقيقية جمعت من تطبيق هاتفي لديه أكثر من مليون مستخدم ناشط، يقومون بإدخال تفاصيل عن لقاحاتهم ونتائج فحوصهم، بحيث قام باحثون من جامعة كينغز كولدج بلندن بتحليلها، والتي شملت أكثر من 1,2 مليون من نتائج الفحوص والمشاركين.

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