فعالية ”فايزر“ و ”أسترازينيكا“ تتهاوى بعد ستة أشهر من التطعيم

فعالية ”فايزر“ و ”أسترازينيكا“ تتهاوى بعد ستة أشهر من التطعيم
هبة بريس – الرباط
أفادت نتائج صادرة يومه الأربعاء أن فعالية لقاحي أسترازينيكا وفايزر، تتراجع بعد حوالي ستة أشهر من تطعيمهما لجسم الإنسان، كما أن نجاعتهما تقل أيضا إلى أقل من 50% لدى كبار السن والعاملين الصحيين خلال فصل الشتاء.
وكشفت الدراسة التي قام بإنجازها خبراء وباحثين، أن مستوى الحماية من الإصابة بالفيروس الذي يوفره اللقاح الذي طورته شركة فايزر-بيونتيك، البالغ نسبة 88% بعد شهر واحد من الحصول على الحقنة الثانية، يتراجع إلى 74% خلال فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر.
كما أوضحت ذات الدراسة أن لقاح أسترازينيكا، والذي يوفر حماية بنسبة 77% من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد شهر واحد من الحصول على الحقنة الثانية، رأى الخبراء أن هذه الحماية تتراجع بعد 4 إلى 5 أشهر إلى 67%.
ويشار أن الدراسة العلمية استخدمت بيانات حقيقية جمعت من تطبيق هاتفي لديه أكثر من مليون مستخدم ناشط، يقومون بإدخال تفاصيل عن لقاحاتهم ونتائج فحوصهم، بحيث قام باحثون من جامعة كينغز كولدج بلندن بتحليلها، والتي شملت أكثر من 1,2 مليون من نتائج الفحوص والمشاركين.
6 تعليقات
دراسة والسلام … دون مصدر أو عنوان
شوية ويأتي التكذيب تحت عنوان ” حقيقة الدراسة التي تدعي كذا وكذا …
هناك تناقدات حول فعالية فايزر/واسترزينكا/من طرف المواطنين حول التلقيح أو عدم التلقيح فالمواطنين جد متخوفين من اللقاحين رغم انها أجريت دراسة وتحاليل في اكبر المختبرات الطبية فنتمنى من المواطن تغير عقليته تجاه هاذين اللقاحين
ربما سيأتي وقت ما على بعض الفئات الضعيفة المناعة وسيحتجون لحقنة كل سنة لأن هذا الفيروس لن ينتهي ولو بقي شخص واحد في العالم يحمل الفيروس ويسبب في نشره لهذا يجب التعايش معه وتخصيص حقنة كل سنة ذويخ المناعة الضعيفة .
و صحافة اقووول أسمع تنقل الاخبار للإستعداد لتلقيح القطيع كل ستة اشهر حتى تنهار نهائيا مناعتهم الربانية و بهذا النظام العالمي الجديد يقتل البشرية دون الحاجة إلى حروب، الحمد لله أنني لم اتلقح و لن اتلقح لأنني كنت دائما ابحث قبل أن يتم جعلي كبش تجارب مثل العديد من الاكباش البشرية
تتحدثون عن فعالية فايزر واسترزينكا تتراجع بعد6 اشهر فماذا عن الجرعة التالية التي تهيؤونها مستقبلا؟؟؟؟؟الجواب ارجوكم!!!
إذا استعملتها كمعادلة نرى بعض الأحزاب المعارضة لم بموافقة الحكومة الرسمية بقيادة اوروبان بدراسة اكلينيكية غير الشاملة تركز فقط على الأشخاص ما فوق60 سنة وبلغخ عدد الأشخاص في هذه الدراسة 13524شخصا يتجاوز عمرهم 60 سنة نصف هؤلاء المتطوعون اللذين تفوق اعمارهم 60 سنة تلقحوا لقاح سينوفارم والنصف الآخر اعمارهم ما فوق 60 سنة أيضا موزع على لقاحات .سيبوتيك الروسي وفايزر وموديرنا وغيرهم…