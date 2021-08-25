اختطاف فتاة ببرشيد ينتهي برمي نفسها من سيارة بأحد السوالم

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أفادت مصادر هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي بمركز أحد السوالم التابعة لسرية الدرك الملكي بمدينة برشيد، فتحت تحقيقاتها منذ أمس الثلاثاء، على خلفية العثور على فتاة على مقربة بمنطقة بومعيزة وهي تحمل جروحا وكسورا بمختلف أنحاء جسمها.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الواقعة يرجح أن تكون لها علاقة بمحاولة اختطاف الفتاة العشرينية التي تبين لاحقا أنها تنحدر من مدينة البيضاء، والتي رفضت الانصياع لرغبات الخاطفين، مما جعلها ترمي بنفسها على الرغم من السرعة الجنونية التي كانت تسير بها السيارة على حد تعبير ذات المصادر.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن عناصر من السلطات المحلية بقيادة الساحل أولاد أحريز بإقليم برشيد، هي من أبلغت عناصر الدرك الملكي بالواقعة، قبل أن ينتقل المحققون لمباشرة تحقيقاتهم والعمل على نقل الفتاة لتلقي الاسعافات الأولية، وكذا مواصلة التحقيقات من خلال الاستعانة ببعض كاميرات المراقبة المثبتة هناك، والتي قد تقودهم إلى تحديد نوعية السيارة وكذا الطريقة التي تمت بها العملية.

وإلى حين استكمال التحقيقات، وكشف طبيعة الحادثة هل هي متعلقة بحالة اختطاف أم غير ذلك، تبقى جميع السيناريوهات ممكنة في انتظار الافراج عن النتائج الأخيرة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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