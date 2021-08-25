جريمة ”الكازينو الشعبي“ بمدينة طنجة…الضحية مسير المحل ومن أصول يهودية
هبة بريس - طنجة
أفادت مصادر خاصة لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أن ضحية جريمة القتل التي وقعت عشية يومه الأربعاء بمدينة طنجة، هو مسير ”مطعم كازينو “ وهو مغربي يتحدر من أصول يهودية ويبلغ من العمر 54 سنة.
وأضافت ذات المصادر أن الضحية توفي بعد تلقيه طعنة بسكين من طرف شخص يجهل سبب إقدام على فعلته الشنيعة هاته.
هذا وفي انتظار تفاصيل أخرى ستسفر عنها التحقيقات الأمنية مع الجاني، حول ملابسات ودوافع ارتكابه لهذه الجريمة.
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لغة أكلوني البراغيث. الركاكة في أبهى تجلياتها.