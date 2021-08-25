جريمة ”الكازينو الشعبي“ بمدينة طنجة…الضحية مسير المحل ومن أصول يهودية

هبة بريس - طنجة

أفادت مصادر خاصة لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أن ضحية جريمة القتل التي وقعت عشية يومه الأربعاء بمدينة طنجة، هو مسير ”مطعم كازينو “ وهو مغربي يتحدر من أصول يهودية ويبلغ من العمر 54 سنة.

وأضافت ذات المصادر أن الضحية توفي بعد تلقيه طعنة بسكين من طرف شخص يجهل سبب إقدام على فعلته الشنيعة هاته.

هذا وفي انتظار تفاصيل أخرى ستسفر عنها التحقيقات الأمنية مع الجاني، حول ملابسات ودوافع ارتكابه لهذه الجريمة.

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