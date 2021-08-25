”البيجيدي“ يدعو مرشحيه لخوض الانتخابات ب”حملة نظيفة“

2021-08-25 / 8:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نوه حزب العدالة والتنمية، بما وصفها ب”المجهودات الجبارة“ التي بذلتها هيئات الحزب ومناضلوه لاستكمال اختيار مرشحي الحزب لهذه الاستحقاقات وإيداع ملفات الترشيح، داعين إياهم لخوض الحملة الانتخابية، كما هي عادتهم، بكل حماس وقوة ملتزمين باحترام قواعد المنافسة الشريفة.

ودعا حزب العدالة والتنمية خلال بلاغه الثاني المتعلق بالحملة الانتخابية لاستحقاقات شتبنر، مرشحيه لإعطاء المثال للناخبين في الانضباط بالإجراءات الاحترازية المطلوب مراعاتها بسبب جائحة كوفيد19، مع أمله أن يلتزم جميع المتنافسين من باقي الأحزاب السياسية بذلك، وخوض هذه الانتخابات بحملة نظيفة تليق بمكانة بلادنا داخليا وخارجيا. على حد تعبير البلاغ.

هذا ومن المرتقب أن ينظم حزب العدالة والتنمية مهرجانا افتتاحيا للحملة الانتخابية، يترأسه الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وذلك يوم غد على الساعة السادسة مساءً.

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