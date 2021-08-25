جريمة قتل تهز ”كازينو“ شعبي بمدينة طنجة

2021-08-25 / 7:27 مساءً
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هبة بريس - طنجة

 

شهدت إحدى منشئات ألعاب القمار ( كازينو)، بمدينة طنجة، قبل قليل من عشية يومه الأربعاء 25 غشت، جريمة قتل مروعة داخل المكان.

 

وحسب المعلومات الأولية فإن الكازينو الشعبي، عرف اقتحام شخص وقيامه بارتكاب جريمة قتل في حق أحد الأشخاص المتواجدين بداخل المكان.

 

هذا ويجهل لحدود الساعة الأسباب الكاملة وراء هذه الجريمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة.

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تعليق واحد

  1. سبب الجريمة واضح كالشمس فى وسط النهار الم يقل خالق الكون سبحانه يايها الذين ءامنوا ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذن اليس هذا واضح ام ان القلوب عميت

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