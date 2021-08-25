بعد 20 سنة على رأس جماعة أصيلة.. بنعيسى يدخل الانتخابات تحت ألوان حزب سياسي

2021-08-25 / 6:53 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

قرر محمد بنعيسى وزير الخارجية الأسبق و خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمدينة أصيلة تحت ألوان حزب سساسي بعدما كان كان يترشح في السنوات الماضية كمستقل. .

وقرر حزب الأصالة والمعاصرة تزكية محمد بنعيسى وزير الشؤون الخارجية الأسبق، لخوض غمار الانتخابات الجماعية بمدينة أصيلة والتي يترأس مجلسها الجماعي منذ أزيد من 20 سنة.

جدير بالذكر أن بن عيسى سبق له أن تقلد مناصب من بينها وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة التناوب تحت رئاسة الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي، من أبريل 1999 إلى أكتوبر 2007، كما تولى مهمة سفير للمغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالاضافة الى شغله منصب وزير الثقافة بين سنوات 1985 و1992.

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