مؤشرات على عودة السفيرة الى مدريد… طاقم الخدم يظهر بعد غياب طويل

2021-08-25 / 5:56 مساءً
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة ان طاقم العمل في إقامة السفيرة” كريمة بنيعيش” إلتحق اليوم بمقر سفارة المغرب بالعاصمة مدريد بعد غياب طويل قيل أنه تزامن واستدعاء رئيسة اليبلوماسية المغربية الى الرباط خلال تفجر الأزمة بين البلدين الجارين.

وفيما أكدت وسائل إعلام إسبانية خبر عودة “كريمة بنيعيش” لمزاولة مهامها الديبلوماسية بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ، لم يستطع احد ان يحدد تاريخ العودة الذي يتابعه المغاربة والإسبان بشغف كبير .

وفي هذا السياق يرجح المهتمون بهذا الملف عودة السفيرة في غضون اليومين القادمين، إذ تجري على قدم وساق عملية تنظيف الإقامة الديبلوماسية تحت إشراف رئيسة الخدم التي شوهدت صباح اليوم بمقر سفارة المملكة بشارع “سيرانو” .

تجدر الإشارة ان إستقبال زعيم ميليشيات البوليساريو في أسبانيا دفع بالرباط إلى إستدعاء ممثلته الديبلوماسية شهر ماي الماضي على خلفية الإنتقاذات التي وجهتها مدريد للرباط بخصوص تدفق آلاف المهاجرين المغاربة عبر النقطة الحدودية “باب سبتة”.

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‫2 تعليقات

  1. طاقم الخدم من فلوس الشعب واش هادي الملكة ديال بريطانيا ? المال السايب تيعلم السرقة والشعب ماشي فهاد العالم فرحان بكأس العرب

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