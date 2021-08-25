الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: تركيا تحولت من دولة تكافح من أجل بقائها لبلد له كلمة في العالم

2021-08-25 / 4:51 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تحولت من دولة تكافح من أجل بقائها إلى بلد له كلمة في كل قضية مصيرية تخص المنطقة والعالم.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ 950 للنصر في معركة ملاذكرد (انتصار الجيش السلجوقي على الجيش البيزنطي)، في قضاء أهلاط بولاية بتليس بجنوب شرق البلاد: “لقد حملنا دائما بلدنا إلى الأمام لأننا مشينا مع أمتنا في نفس المسار، وتقاسمنا نفس الأحلام، وسعينا إلى تحقيق نفس الأهداف، وخضنا نفس النضالات على مدار 19 عاما”.

وأضاف: “وهكذا لم تكن مؤامرات الهيمنة ولا هجمات المنظمات الإرهابية أو محاولات الانقلابين أو فخاخ المتربصين بالاقتصاد قادرة على وقف مسيرتنا نحو بناء تركيا عظيمة وقوية استنادا على بنيتنا التحتية القوية”.

وأشار إلى أهمية تركيا في إعادة هيكلة النظام السياسي والاقتصادي العالمي، متابعا: “تركيا تحولت من دولة منشغلة بصراعاتها الداخلية وتكافح من أجل بقائها إلى بلد له كلمة في كل قضية مصيرية تخص المنطقة والعالم”.

وأردف: “نحن نقترب من المستقبل الذي يرمز إلى الأمان والاستقرار والازدهار والعدالة والضمير والأخلاق التي بنيناها لنا ولشبابنا وجميع أصدقائنا”.

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