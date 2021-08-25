تسجيل 8008 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 8008 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 829.137 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 85 وفاة ليصل العدد إلى 12.079، بينما تم التأكد من 7799 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 747.746.

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