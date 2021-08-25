وفاة قاصر ونجاة صديقتها في محاولة انتحار “جماعية” بفاس

هبة بريس - فاس

أقدمت قاصرتين صديقتين بحي الجديد ببنسودة التابعة لمقاطعة زواغة بنسودة ، على الانتحار بعد تناولهما سم فئران ، ما أسفر عن مصرع إحداهما صباح اليوم داخل المستشفى فيما تم وضع الأخرى تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس

ووفق ما أوردته مصادر ” هبة بريس ” فإن القاصرتين الصديقتين البالغتين من العمر حوالي 15 سنة، أقدمتا، في ظروف غامضة، على تناول أقراص سامة لإبادة الفئران، عجلت على نقلهما على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، حيث جرى وضعهما بقسم العناية المركزة، إلا أن واحد منهما توفيت رغم التدخلات الطبية

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن فاس فتحت بحثا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء إقدام القاصرتين على الانتحار، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

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