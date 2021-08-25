نزار بركة يعِد أساتذة التعاقد بالادماج

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعهد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، بادماج أساتذة التعاقد بالوظيفية العمومية في حالة ترأس حزبه الحكومة المقبلة، على أساس أن لا يكون الإدماج دفعة واحدة، بل عبر مراحل تتماشى وسوق الشغل وعدد المناصب.

وقال نزار بركة أن ملف التعاقد الذي تم تمريره في عهدة رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، عُرض على مكتبه كوزير للمالية حينها، لكنه رفض التفاعل معه.

نزار بركة الذي كان يتحدث اليوم على هامش تقديمه لبرنامجه الانتخابي، أكد على أن حزبه لعب دورا كبيرا في الرقي بمستوى التعليم وكذا بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمنتسبيه.

وتابع نزار بركة قوله بأن الدولة ومعها الحكومة قامتا بدور كبير لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للأساتذة بما في ذلك ادماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد، متعهدا بمواصلة العمل حتى تحقيق مطلبهم الرئيسي والأهم وهو الادماج في الوظيفة العمومية اسوة بباقي موظفي القطاع.

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