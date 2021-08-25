بوريطة: ليس لدينا أي أجندة بالملف الليبي وهمنا تحقيق الاستقرار

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على أن المملكة ليس لديها أي أجندة بالملف الليبي مضيفا أن “همنا هو تحقيق الاستقرار والسلام هناك”.

وقال بوريطة في كلمته، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، في الرباط، أن المغرب لن يأتي بحل جاهز، لكن دوره هو مواكبة جهود الليبيين حتى يبلغوا الحل.

وشدد على أن الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري مهمة ويجب أن تكون شفافة وسليمة، مشيرا الى أنها ستحسم مسألة الشرعية في ليبيا.

وأضاف: “يجب خلق انسجام بين كل أطياف الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار، ومستعدون لتقديم جميع السبل لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.

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