حافلات نقل المسافرين بين المدن لا تحترم اجراءات “كورونا” مقابل ارتفاع أسعار التذاكر

ع اللطيف بركة - هبة بريس

في اتصال عدد من المواطنين بجريدتهم ” هبة بريس” عبروا من خلالها عن استنكارهم فيما يقع من تجاوزات لارباب حافلات نقل المسافرين بين المدن ، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، من تباعد وتفادي الاكتظاظ، مقابل فرضهم تسعيرات مرتفعة دون مراجعة أسعار التذاكر المطروحة في السوق.

وكشف هؤلاء أن أغلب حافلات نقل المسافرين ، يعمدون على ملأ مقاعد الحافلات دون التزام بما فرضه البلاغ الحكومي الاخير حول الالتزام بنصف الطاقة الاستيعابية الحافلات ، وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول مراقبة تلك الحافلات من طرف مراقبي الوزارة الوصية أو من السدود القضائية للدرك والامن الوطني في مختلف الطرق الوطنية ، وتحرير مخالفات بهذا الخصوص .

فالوضعية الان بحسب المواطنين المحتجين، زادت من معاناتهم، خصوصا أنهم ملزمين بأداء تسعيرة مضاعفة، مقابل ملأ كل المقاعد، مما يعني عدم احترام إجراءات التباعد في ظل جائحة كورونا، التي لازالت في انتشار كبير وحصد الارواح .

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