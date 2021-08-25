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فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار لترسيخ الاستقرار والازدهار

2021-08-25 / 2:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى “الحوار من أجل الاستقرار” الإقليمي، وذلك بعد أن أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس “تبقى بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة، من أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها”.

وشددت على أن “المغرب والجزائر شريكان أساسيان ونتمسك بتعميق الحوار بين دول المنطقة”.

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‫2 تعليقات

  2. فرنسا هي سبب كل المشاكل بين المغرب و الجزائر و السبب ظاهر للكل فهي من انجبت الجنرالات الدين يحكمون الجزائر لكي تزرع الفتنة بين الشعبين الشقيقين و مشكل الصحراء لأنه إدا انتهى مشكل الصحراء و حلت المشاكل بين المغرب و الجزائر تكون بدلك قد جفت البقرة الحلوب لفرنسا

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