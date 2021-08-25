سعد الدين العثماني

العثماني يمرر قوانين “صعبة” قبل حزم حقيبته

2021-08-25 / 1:20 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أنهى سعد الدين العثماني ولايته الحكومية ، بتمرير قوانين جد صعبة على مستقبل المواطن المغربي، في وقت كان نواب الأمة مشغولين بالتحضير للانتخابات المقبلة ، ودون أن يعطي الاعلام حيزا لمناقشة تلك القرارات مع المسؤولين وتنوير الرأي العام بها .

من ضمن القرارات التي مررها رئيس الحكومة في نهاية ولايته، دون مواجهته من المركزيات النقابية ، ضمنها قانونا لرفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة عوض 60 سنة حاليا.

القرار الثاني يتعلق بتمرير قانون إصلاح صندوق المقاصة، من أجل تنفيذ مضامينه السنة المقبلة، يتعلق بتحرير تدريجي لأسعار السكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، الذي ستتحمل أعباءه المالية والسياسية الحكومة المقبلة.

مقابل هذه القوانين ” الصادمة ” للمواطن المغربي، لم يتجاوب العثماني وهو يحزم حقيبته ، التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، بعد تجميد ترقيات السنتين الأخيرتين للآلاف من الموظفين .

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‫5 تعليقات

  1. العدالة والتنمية أقبرت الطبقة الوسطى ورمت بالفقراء الى الهشاشة ونتمنى أن يصلح الحزب الحاكم ما أفسده المتأسلمون الذين عاتوا في المؤسسات الفساد المقنع بالتقوى

  2. هاد القوانين ما يمكن إصادق عليها كون ما صادقو عليها فاابرلمان خفيةمما يعني أن هناك تواطأ بين الاغلبية والمعارضة للمصادقة على قوانين تسنها الحكومة الحقيقية ليس الحكومة التي صوت عليها الشعب.

  4. تاجر الدين يبقى تاجرا ومنافقا وكذابا. هذا القرار الغادر ليس بجديد على هذه الحثالة من الوزراء فقد فعلها كبيرهم الذي علمهم النفاق والمتاجرة بالدين.

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