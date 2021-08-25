الملك محمد السادس

الملك يبرق أمير دولة الكويت : “تعازينا الحارة لكم”

2021-08-25 / 1:07 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك على إثر وفاة شقيقته الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي المشمولة بعفو الله، شقيقتكم المرحومة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأمير دولة الكويت، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الكريمة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، “داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة المبرورة بواسع رحمته ورضاه، ويسكنها فسيح الجنان، وأن يعوضكم عنها جميل الصبر وحسن العزاء”.

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