تونس تدرج فئة 12-18 سنة ضمن استراتيجية التلقيح

هبة بريس - وكالات

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني اليوم الثلاثاء أنه تم ادراج الفئة العمرية 12-18 سنة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا في اجتماعها الاسبوع الماضي.

وأضاف محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تحديد الاجراءات اللوجستية للانطلاق في التطعيم، لافتا الى أن تحديد نوعية اللقاحات يعود الى اختصاص اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلانية.

من جهتها، أفادت مديرة ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة مريم خروف في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم أمس الاثنين منح رخصة الترويج في السوق التونسية للقاح فايزر للفئة العمرية من 12 سنة فأكثر وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلانية المجتمعة أمس كما حظي الملف بموافقة المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط.

وأشارت الى أنه سبق لمخبر فايزر وان تحصل على رخصة ترويج بالسوق التونسية للقاحه المضاد لكورونا للفئة العمرية 16 سنة فما فوق منذ شهر يناير 2021.

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