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“التعاون الإسلامي” تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب مبدأ حسن الجوار

2021-08-25 / 12:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

ودعت الأمانة العامة في بلاغ لها، إلى تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة، وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك.

كما دعت الأمانة العامة، إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر.

هذا وأعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

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