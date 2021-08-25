مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

تارودانت.. جلسة خمرية بين شابين وفتاتين تنتهي بجريمة قتل

2021-08-25 / 12:11 مساءً
1
هبة بريس - تارودانت

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 25 غشت الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تبادل الضرب والجرح بين أربعة أشخاص خلال جلسة لتناول الكحول مما تسبب في وفاة شخصين منهما.

وكانت مصالح الشرطة قد توصلت بإشعار حول تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بين شخصين وفتاتين كانوا تحت تأثير الكحول داخل أحد المساكن، مما تسبب في وفاة أحدهم الذي عثر عليه بالشارع العام بالقرب من مسرح الجريمة وهو يحمل إصابة جسدية، بينما تم نقل الفتاتين إلى المستشفى حيث وافت المنية إحداهما نتيجة خطورة الإعتداء.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم كانوا يتناولون الكحول بمنزل إحدى الفتاتين، قبل أن يدخلوا في عراك جسدي بسبب شبهة السرقة، حيث أقدم أحد المشتبه فيهم على تعريض الفتاتين لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يحاول الفرار، إذ ترجح المعاينات والإفادات الأولية شبهة سقوطه عرضيا من سطح المنزل مما تسبب في وفاته.

وقد تم إيداع جثتي الشاب والفتاة بالمستشفى الاقليمي رهن التشريح الطبي، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة الثانية المصابة رهن الحراسة الطبية بالمستشفى، أما المشتبه فيه الرابع الموقوف فقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة قاصر ونجاة صديقتها في محاولة انتحار “جماعية” بفاس

وفاة قاصر ونجاة صديقتها في محاولة انتحار “جماعية” بفاس

2021-08-25 / 4:24 مساءً
Photo of 15 قتيلا و2014 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

15 قتيلا و2014 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-08-25 / 3:32 مساءً
Photo of اعتدى على عميد شرطة بأداة راضة وهدد بالانتحار.. اعتقال شخص بتاوريرت

اعتدى على عميد شرطة بأداة راضة وهدد بالانتحار.. اعتقال…

2021-08-25 / 10:14 صباحًا
Photo of أمن طنجة يوقف أحد مجرمي “فيديو الكريساج”

أمن طنجة يوقف أحد مجرمي “فيديو الكريساج”

2021-08-24 / 3:58 مساءً
Photo of مياه بحر مرتيل تلفظ جثة ستيني

مياه بحر مرتيل تلفظ جثة ستيني

2021-08-24 / 3:32 مساءً
Photo of العيون.. إجهاض محاولة هجرة 58 مهاجرا إفريقيا نحو جزر الكناري

العيون.. إجهاض محاولة هجرة 58 مهاجرا إفريقيا نحو جزر…

2021-08-24 / 2:36 مساءً
Photo of أمن أكادير يوقف شقيقين متورطين في الاتجار بالمخدرات

أمن أكادير يوقف شقيقين متورطين في الاتجار بالمخدرات

2021-08-24 / 1:35 مساءً
Photo of طنجة.. “كريساج” في واضحة النهار بحي المصلى والبحث جارٍ لتوقيف الجناة

طنجة.. “كريساج” في واضحة النهار بحي المصلى والبحث جارٍ…

2021-08-24 / 12:48 مساءً
Photo of فاس.. توقيف 3 أشخاص بتهمة تبادل العنف وإلحاق خسائر بممتلكات الغير

فاس.. توقيف 3 أشخاص بتهمة تبادل العنف وإلحاق خسائر…

2021-08-24 / 11:34 صباحًا
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 438 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 438 مرشحا للهجرة السرية

2021-08-24 / 9:27 صباحًا

تعليق واحد

  1. لسم الله الرحمن الرحيم : اللهم اهد شباب المغرب وأرزقهم الابتعاد عن الخبايث وارحم من مات منهم وتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا الله. لقد صدق من سمى الخمر : أم الخبايث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق