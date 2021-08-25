تارودانت.. جلسة خمرية بين شابين وفتاتين تنتهي بجريمة قتل

هبة بريس - تارودانت

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 25 غشت الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تبادل الضرب والجرح بين أربعة أشخاص خلال جلسة لتناول الكحول مما تسبب في وفاة شخصين منهما.

وكانت مصالح الشرطة قد توصلت بإشعار حول تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بين شخصين وفتاتين كانوا تحت تأثير الكحول داخل أحد المساكن، مما تسبب في وفاة أحدهم الذي عثر عليه بالشارع العام بالقرب من مسرح الجريمة وهو يحمل إصابة جسدية، بينما تم نقل الفتاتين إلى المستشفى حيث وافت المنية إحداهما نتيجة خطورة الإعتداء.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم كانوا يتناولون الكحول بمنزل إحدى الفتاتين، قبل أن يدخلوا في عراك جسدي بسبب شبهة السرقة، حيث أقدم أحد المشتبه فيهم على تعريض الفتاتين لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يحاول الفرار، إذ ترجح المعاينات والإفادات الأولية شبهة سقوطه عرضيا من سطح المنزل مما تسبب في وفاته.

وقد تم إيداع جثتي الشاب والفتاة بالمستشفى الاقليمي رهن التشريح الطبي، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة الثانية المصابة رهن الحراسة الطبية بالمستشفى، أما المشتبه فيه الرابع الموقوف فقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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