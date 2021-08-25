عبد اللطيف الحموشي

مديرية الحموشي تفرج على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2021-08-25 / 11:07 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 24 غشت الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن القنيطرة وأكادير واليوسفية وطنجة، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة في صفوف الموارد البشرية الشرطية.

وقد همت التعيينات الأخيرة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بكل من مدن القنيطرة واليوسفية، علاوة على تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة.

كما شملت التعيينات الجديدة وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس مصالح الاستعلامات العامة اللاممركزة، حيث تم تعيين رئيس لفرقة الاستعلامات العامة ورئيس لفرقة شرطة الحدود بمنطقة أمن ميناء مدينة أكادير.

وقد تم الحرص في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

في عز غشت.. الراشيدية تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال…

2021-08-25 / 11:56 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق…

2021-08-25 / 9:05 صباحًا
Photo of الرباط.. اجتماع بوزارة الداخلية حول زيادة حالات التزوير للوثائق الصحية المرتبطة بكورونا.

الرباط.. اجتماع بوزارة الداخلية حول زيادة حالات التزوير للوثائق…

2021-08-24 / 11:07 مساءً
Photo of مرصد الشمال لحقوق الانسان ينبه لاستغلال أزمة كورونا في الاتجار بالمعدات الطبية

مرصد الشمال لحقوق الانسان ينبه لاستغلال أزمة كورونا في…

2021-08-24 / 10:01 مساءً
Photo of حقوقيون يراهنون على المنتخبين لإلغاء عقوبة الإعدام

حقوقيون يراهنون على المنتخبين لإلغاء عقوبة الإعدام

2021-08-24 / 6:13 مساءً
Photo of تسجيل 7184 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7184 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-24 / 4:36 مساءً
Photo of تلقيح التلاميذ يعلق الرخص الإدارية لموظفي قطاع الصحة

تلقيح التلاميذ يعلق الرخص الإدارية لموظفي قطاع الصحة

2021-08-24 / 3:43 مساءً
Photo of رادارات بدون علامات تحديد السرعة تسقط السائقين في فخ المخالفات

رادارات بدون علامات تحديد السرعة تسقط السائقين في فخ…

2021-08-24 / 2:54 مساءً
Photo of سلا.. إطلاق مركز رقمي ومندمج للتلقيح ضد “كوفيد-19”

سلا.. إطلاق مركز رقمي ومندمج للتلقيح ضد “كوفيد-19”

2021-08-24 / 2:14 مساءً
Photo of نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة

نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الثلاثاء بعدد من…

2021-08-24 / 11:20 صباحًا

تعليق واحد

  1. واش كاين غي الشرطة او وزارة الداخلية في هذ البلاد شفتهم غير هوما لي تايستافدو من الترقيات ومن المناصب الجديدة و الاساتدة المتعاقدين عطيتهم الهرماكة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق