مديرية الحموشي تفرج على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

هبة بريس - الرباط

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 24 غشت الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن القنيطرة وأكادير واليوسفية وطنجة، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة في صفوف الموارد البشرية الشرطية.

وقد همت التعيينات الأخيرة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بكل من مدن القنيطرة واليوسفية، علاوة على تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة.

كما شملت التعيينات الجديدة وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس مصالح الاستعلامات العامة اللاممركزة، حيث تم تعيين رئيس لفرقة الاستعلامات العامة ورئيس لفرقة شرطة الحدود بمنطقة أمن ميناء مدينة أكادير.

وقد تم الحرص في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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