منع توزيع المنشورات وعدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات.. الداخلية تشدد قيود الحملات الانتخابية
هبة بريس
تنطلق يوم غد الخميس، الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية والتشريعية المنتظر تنظيمها يوم 8 شتنبر القادم.
وفي هذا الصدد، فرضت السلطات مجموعة من القيود خلال الحملة الانتخابية، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية المفروضة جرّاء تفشي جائحة “كوفيد-19”.
ودعت وزارة الداخلية، المترشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، ومنعت توزيع المنشورات على الناخبين.
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9 تعليقات
إن المشهد السياسي بالمغرب يكاد لايغامره شك بأن اللذين يتقدمون للترشيح الانتخابات إذ لم تصدر في حقه عقوبة التجريد من الحقوق السياسية لهذا فإن أي مترشح له حق في السياسية لكي يستفيد شبابنا من هذا المهام.
كناخب او منتخب في اقتقادنا يحق له ان يتقدم من أجل تمثيل الجماعة التي ينتمي إليها بالمجالس المحلية أو تمثيل المدينة كبرلماني لكن جرت العادة أن تعاكس الإدارة المغربية المتمثلة فى وزارة الداخلية التي لازالت الوزارة الوصية على كل شيء .والتي تتحكم غ قبول او رفض الطلبات وهذا ما يعطي لدينا الانطباع عن الإستحالة تحقيق التغير ونتمنى ذالك….
بالفعل وزارة الداخلية تدعو المترشحين إلى عدم تجاوز عدد25شخصا في ؤ التجميعات العمومية وذالك من أجل سلامة المواطن من هذآ الفيروس القاتل ونتمى الوعي حتى يتجنبون العدوى بين الناس نرجوا منكم الحيطة والحذر .
كل من هذا نتمنى التغير الذي ينشده الذين لا زالوا يؤمنون باحداث التنمية المستعصية باللجوء لصناديق الإقتراع نتمنى لهم التوفيق لمن يستحق..
حتى وإن منعت المنشورات في الحملات الانتخابية الهدف من هذا هو المصداقية وروح المواطنة والتغير لمستقبل أفضل.
في العديد من النصوص نص على ضرورة توخي الإدارة بالحاد والموضوعية في معالجة طلبات الترشيح لاعطاء الفرص لهؤلاء المقبلون في الانتخابات للنهوض بتنمية الجماعات التي ينتمون إليها كما أنهم يلجؤون الى القضاء على ما خلفوه الناخبين سابقا من أثر الفساد ولهب أموال الشعب …
الاساس من هذآ والاهم هو كل من ليس له شواهد عليا فلا داعي للترشيح ارجوكم كفانا جهل او اميةغ في قبة البرلمان وكفانا اللصوص وأصحاب المصالح الشخصية وكفانا عنصرية هذا ما يهمنا وليس عدد التجمعات او الحملات نحن نريد المفيد ماذا سيحصل من بعد الانتخابات……..؟؟؟؟؟
الاهم من هذا ان التجمعات اكتضاضية في جميع أنحاء المملكة والحملات مستمرة والسلطة لم تسيطر على الوضع رغم وجود الفيروس والاهم هو كل من هذآ هو يجب التسير والابتكار وليس المشاركة في الانتخابات مجرد مصلحة او وجوه متحجرة ليس لها في السياسة ولا في التدبير المشاكل وحلها بعقلانية ومسؤولية هذآ مايهم الشعب المغربي…
نتمنى أن نرى مغرب افضل خالي من البطالة والمعيشة في متناول الجميع وكذا فرص العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة هذا كان نرجوه جميعا ككوني مواطن حر .