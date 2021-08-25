منع توزيع المنشورات وعدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات.. الداخلية تشدد قيود الحملات الانتخابية

هبة بريس

تنطلق يوم غد الخميس، الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية والتشريعية المنتظر تنظيمها يوم 8 شتنبر القادم.

وفي هذا الصدد، فرضت السلطات مجموعة من القيود خلال الحملة الانتخابية، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية المفروضة جرّاء تفشي جائحة “كوفيد-19”.

ودعت وزارة الداخلية، المترشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، ومنعت توزيع المنشورات على الناخبين.

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