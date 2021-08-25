سفيان رحيمي

رسميا.. نادي العين الإماراتي يعلن ضم المهاجم المغربي سفيان رحيمي

2021-08-25 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس

أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم ضم سفيان رحيمي، نجم فريق الرجاء البيضاوي لمدة 4 مواسم .

وسيحمل رحيمي القميص رقم 21 رفقة النادي الإماراتي.

وكتب نادي العين على حسابه الرسمي على « تويتر « انتهى الانتظار…سفيان رحيمي لاعبا في صفوف الزعيم »، بينما رد اللاعب المغربي بتدوينة على نفس الحساب بأن وعد جماهير النادي بمضاعفة الجهود والعمل الجاد وإظهار روح القتال في الدفاع عن ألوان « العين ».

وأكد سفيان رحيمي في تصريحات للموقع الرسمي لنادى العين، أن رغبته الكبيرة في ارتداء قميص النادي حسمت الأمور مبكرا وأوقفت المفاوضات مع بعض الأندية التي تقدمت بعروض للتعاقد معه.

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