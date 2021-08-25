لطيفة رأفت للجزائر :”الصمت حكمة يجهلها من يجيد الكلام لا الأفعال”
نجلاء مزيان: هبة بريس
علقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، (علقت) على قرار الدولة الجارة المتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
و نشرت رأفت صورة لجلالة الملك محمد السادس، مرفوقة بالتعليق التالي :”الصمت حكمة يجهلها من يجيد الكلام لا الأفعال”.
و أضافت قائلة:”ولملكنا الحبيب حكمة جعلت لبلادنا بصمة قوية على مر الزمان بالثبات والوقار، دام عَلمك يا وطني يرفرف عاليا إلى الأمام، ولا عزاء لحاقد حسد المغرب على نعمة الأمن والأمان”.
و الجدير بالذكر أن وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة أعلن يوم أمس الثلاثاء، عبر ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
3 تعليقات
مسكينة عدروها انها لا تفهم في السياسية شيء أو حتى في العلاقات الدولية.. ممكن تفهم شوية في الفن.. واحد 5 في المائة.. لان الفن حتى هو علم و مشروع تقافي كبير جدا..
الصمت حكمة . من أراد أن يتكلم فليقل خيرا أو فليصمت. الشعوب شعب متشعبة يصعب تشتيتها. أما الشوارد فحبلهم قصير.
ما علاقتك بهذا. سبحان الله اختلط الحابل بالنابل.