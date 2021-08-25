البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة وضبط النفس

هبة بريس - الرباط

دعا البرلمان العربي المغرب والجزائر إلى تغليب علاقات الأخوة بين البلدين ومصالح شعبيهما الشقيقين.

وقال البرلمان العربي في بيان له، إنه تابع بقلق بالغ تطورات العلاقات بين البلدين، مشددا على أن علاقات الأخوة بين المغرب والجزائر تفرض عليهما ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات.

وطالب البرلمان البلدين بالانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي.

وقال إن الدولتين قوتين رئيسيتين ومؤثرين في المنظومة العربية والإقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة.

وأعرب البرلمان العربي عن ثقته التامة في حكمة قادة المغرب والجزائر وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

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