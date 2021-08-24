الخارجية المغربية : نرفض الذرائع المغلوطة والسخيفة وراء قطع الجزائر علاقاتها مع المملكة

هبة بريس- الرباط

أحاطت المملكة المغربية علما بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها أن هذا القرار غير المبرر تماما في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة من طرف الجزائر، وكذلك تأثيره على الشعب الجزائري وأن المغرب يرفض رفضًا قاطعًا الذرائع المغلوطة ، وحتى السخيفة ، الكامنة وراءه.

وستظل المملكة المغربية من جهتها شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقا مغاربية صحية ومثمرة.

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