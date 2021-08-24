مرصد الشمال لحقوق الانسان ينبه لاستغلال أزمة كورونا في الاتجار بالمعدات الطبية

هبة بريس- الرباط

انتقد مرصد الشمال لحقوق الانسان ، استغلال أزمة وباء كوفيد- 19 التي يعرفها المغرب، خصوصا مع ارتفاع عدد الاصابات اليومية من أجل “الاتجار البشع” في مجموعة من المواد والمعدات الطبية، بحسب ماجاء في بيان للمرصد.

وأضاف المصدر ذاته أن آلات مكثفات الاوكسجين، شهدت ارتفاعا في الاثمان تزامنا مع الضغط الكبير الذي تعرفه المستشفيات العمومية والخاصة مما أدى إلغ ارتفاع عدد الوفيات.

وأكد المرصد أن :” الحق في الحياة حق أساسي من حقوق الانسان، يقع على عاتق الدولة المغربية ضمانه، خصوصا في ظل وجود نشاط مكثف ” لمافيا استثمار جائحة كورونا ” من أجل مراكمة الاموال والثروات على حساب حياة الافراد، في ظل عجز من طرف الدولة ومؤسساته في ضمان الحق في الحياة عبر توفير معدات تكثيف الاوكسجين أساسا. ”

ودعا مرصد الشمال لحقوق الانسان، بشكل عاجل، من اجل سن تشريعات تجعل من كل المستلزمات الطبية الخاصة بالوباء ضمن مجال حصري للسلطات الصحية الرسمية، لوقف الاتجار البشع الذي يعرفه المغرب في هذا المجال، وتطبيق اقصى العقوبات في حق المخالفين.

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