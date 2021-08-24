إسلاميو الجزائر يُطبلون للعسكر ويبررون قرار قطع العلاقات مع المغرب
هبة بريس- الرباط
يبدو أن مسلسل التطبيل لقرار العسكر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قد بدأ في الجزائر، بعد اعلان أحزاب دعمها للقرار الذي ينبني على خلفيات تاريخية لم تستطع “الجارة الشرقية” التخلص منها الى حدود الآن.
حركة البناء الوطني، كحزب اسلامي، أول المطبلين لقرار الجنرالات، حيث اصدر بيانا مساء اليوم الثلاثاء، عبر من خلاله عن دعمه لقرارات الدبلوماسية الجزائرية بخصوص قطع العلاقات مع المملكة المغربية.
وجاء في البيان، “إن هذا الموقف الدبلوماسي الوطني كان منتظرا و مبررا بعد الهجمات الحادة للمملكة المغربية على الجزائر مضيفا… إننا في حركة البناء الوطني ندعم المواقف الوطنية التي تنحاز لكرامة شعبنا وتدعم قضية فلسطين أم القضايا العربية و الافريقية والاسلامية.. ”
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4 تعليقات
بعد المشرقين لا خير من مصدري الفتن والنفاق والكذب والزور . العلاقة مقطوعة منذ 1975 ماهي هذه العلاقة الي يتحدث أنها كيران شنقريحة لعمامرة.
الأحزاب المعدلة جينيا خرجت من لبورتوار العسكر باسم أحزاب إسلامية حتى تكون قابلة للاستهلاك الوطني .
عاشت فلسطين يتيمة بتبنيها من طرف نظام عسكري. لقد تيتمت من قبل مع نظام العسكر المصري .
قطع العلاقات مع المغرب الخاسر الأكبر من المقاطعة هي الجزائر التي أضاعت فرصة المصالحة وفتح الحدود .انه من المؤسف أن نرى الدول الاوربية متكتلة متازرة فيما بينها بينما الشعوب العربية لا تزداد إلا تفرقة ونفورا وهذا ما يسعى إليه اعداؤها. .