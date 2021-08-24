بايدن متمسك بتاريخ 31 غشت لاستكمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

2021-08-24 / 8:54 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أفاد مسؤولون امريكيون اليوم ان الرئيس الامريكي جو بايدن قرر التمسك بتاريخ 31 غشت لاستكمال الانسحاب الكامل للقوات الاميركية من افغانستان، بحسب ما ذكرته شبكتا “سي ان ان” وفوكس.

وذكرت التقارير ان بايدن اتخذ قراره بعد محادثات أجراها مع نظرائه في مجموعة السبع، غي حين ان حركة طالبان حذرت من تمديد مهلة 31 آب اغسطس كموعد نهائي لاستكمال عمليات الاجلاء، بحسب المسؤولين الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم.

وسيعلن الرئيس الأميركي قراره بعد الظهر، في وقت لن تكون هذه المهلة كافية ربما لإجلاء العديد من المواطنين الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر.ويبدو أن مجموعة السبت أكدت قرار بايدن، إذ طرح قادتها كـ”شرط أول” على طالبان بعد سيطرتها على البلاد “ضمان ممر آمن” للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد “حتى 31 غشت وما بعد”، على ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال جونسون عبر الشبكات التلفزيونية البريطانية إن “الشرط الأول الذي نضعه بصفتنا مجموعة السبع هو أن عليهم ضمان ممر آمن للراغبين في الرحيل حتى 31 غشت وما بعد”،وأعلن قادة مجموعة السبع أن طالبان “ستحاسب على أفعالها على صعيد منع الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء”، في بيان صدر في ختام قمتهم عبر الإنترنت الثلاثاء.

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