الجزائر تطلب من سفير المملكة مغادرة أراضيها

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ، مساء اليوم الثلاثاء 24 غشت الجاري ، عن قطع علاقاتها مع المغرب، ردا على ماوصفها وزير خارجيتها رمطان العمامرة ب”الأعمال العدائية” الموجهة ضد بلاده من طرف الرباط والتي استمرت منذ ستينيات القرن الماضي حسب تعبيره.

وبعد هذا القرار الذي يأتي عكس مبادرة “اليد الممدودة” التي أطلقها المغرب للجزائر ، تتجه هذه الأخيرة الى تفعيل قرار قطع العلاقات مع المغرب خلال الساعات القليلة القادمة.

ويرتقب أن تطلب الجزائر من السفير المغربي حسن عبد الخالق مغادرة أراضيها، مع استثناء الشؤون القنصلية بحسب ماجاء على لسان رمطان لحمامرة.

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