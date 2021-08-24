الجزائر تطلب من سفير المملكة مغادرة أراضيها
هبة بريس- الرباط
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ، مساء اليوم الثلاثاء 24 غشت الجاري ، عن قطع علاقاتها مع المغرب، ردا على ماوصفها وزير خارجيتها رمطان العمامرة ب”الأعمال العدائية” الموجهة ضد بلاده من طرف الرباط والتي استمرت منذ ستينيات القرن الماضي حسب تعبيره.
وبعد هذا القرار الذي يأتي عكس مبادرة “اليد الممدودة” التي أطلقها المغرب للجزائر ، تتجه هذه الأخيرة الى تفعيل قرار قطع العلاقات مع المغرب خلال الساعات القليلة القادمة.
ويرتقب أن تطلب الجزائر من السفير المغربي حسن عبد الخالق مغادرة أراضيها، مع استثناء الشؤون القنصلية بحسب ماجاء على لسان رمطان لحمامرة.
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6 تعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم المستفيد الاول من قطع العلاقات هوالمغرب جارة اسوء لايئتي منها الا الاسوء مع كامل احترامى الى احرار الجزائر
ضربني وبكى وسبقني وشكى مثل شعبي ينطبق على كابرانات قصر مرداية ، السياسة العدائية والعدوانية الممنهجة هي التي اعتمدها النظام العسكري الفاشل في الجزائر ضد المملكة ووحدتها الترابية لأكثر من أربعة عقود ، وقرارها الأخير هو محاولة يائسة لتحويل الأنظار والتغطية عن تداعيات الأزمة الداخلية الخانقة التي يتخبط فيها هذا النظام على كافة المستويات في الوقت الذي ينعم فيها المغرب بالامن والأمان وكل عوامل الاستقرار .
الله على راحة الله جات،من عند الأعداء الحكام الاغبياء الله،مبقاش،البال،يخمم،وتحضيو،حدودنا،من الكبرانات بيادق،العدوة،فرنسا عاش الملك وعاش المغاربة،الاحرار،وعاش،الجيش،المغربي،البطل، والصحراء،الشرقية،في الطريق،بتحريرها،من،الاغبياء،المجرمين،لن شاء الله
لم أرى في حياتي بشرا مثل هؤلاء، جيناهم لا تشبه جينات البشر، حتى الشيطان سيتبرأ من هاته المخلوقات، قمة الدناءة والحقارة وقلة الدين. دولة عمرها 60سنة أنشأتها فرنسا سنة 1962 بعد تقرير مصيرها وبعد أن سرقت أراضي مغربية وتونسية وليبية ومالية ونيجرية،عجرفة وحقد وحسد ووووووو، ولكن الله يمهل ولا يهمل، اللهم أجعل كيدهم في نحرهم
مؤسف جدا
على كل حال قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لن يضر المملكة ولا يشرف الحكام في الجزائر لأن مافيه أصلا مبرر لهذا التصعيد
المغرب رغم مساندة وايواء البوليزاريو لم يقطع علاقاته مع الجزائر وظل يمد يده اليها
سيشهد التاريخ أن القيادة المغربية تتمتع بمستوى رفيع من الحكمة والحنكة والرزانه ولم تبخل اي جهد من أجل بناء المغرب العربي الكبير
يجب قطع العلاقات الدبلوماسية و القنصلية و التجارية فورا مع الجمهورية الجزائرية.. و منع الطيران عبر الأجواء المغربية.. وقطع الغاز الجزائري الذي يمر عبر الأنابين في إتجاه فرنسا..