الأمم المتحدة: طالبان تنفذ “إعدامات تعسفية” وحقوق المرأة “خط أحمر”

2021-08-24 / 6:36 مساءً
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هبة بريس- وكالات

خلال جلسة طارئة، قالت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف اليوم الثلاثاء ( 24 غشت) إنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشمل “إعدامات بإجراءات موجزة استهدفت مدنيين وعناصر قوات الأمن الوطني الأفغانية الموجودين خارج ساحة المعارك وتقييد حقوق المرأة (…)، وتجنيد الأطفال وقمع التظاهرات السلمية”.

وحذرت باشيليت الحركة من أن “انتهاكات حقوق الإنسان تقوض شرعية مرتكبيها تجاه السكان وتجاه المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأخرى”.

ولم تذكر باشيليت تفاصيل بشأن عمليات الإعدام المذكورة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، لكنها حثت المجلس التابع للأمم المتحدة على وضع آلية لمراقبة أفعال طالبان عن كثب. وذكرت خلال الجلسة للمجلس انعقدت بناء على طلب من باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي، أن معاملة طالبان للنساء والفتيات يتعين أن تكون “خطا أحمر أساسيا”.

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تعليق واحد

  1. إذن قتل المدنيين داز ولاكن حقوق المرأة خط أحمر ما هذه العقلية والله إن الماسونية تتحكم في الأمم المتحدة وفي الإعلام العالمي دعوا طالبان وشأنها فهي أرى بأفغنستانها واهتموا بنسائكم أنتم وطبلوا لهن وحققوا لهن كل مكسب واجعلوهن فوق رؤوسكم ولا تملوا على أحد ما يفعل

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