الجزائر تعترف.. عُقدة حرب الرمال دفعتنا لقطع العلاقات مع المغرب !

2021-08-24 / 6:27 مساءً
2
هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ، مساء اليوم الثلاثاء ، عن قطع علاقاتها مع المغرب، ردا على ماوصفها وزير خارجيتها رمطان العمامرة ب”الأعمال العدائية” الموجهة ضد بلاده من طرف الرباط والتي استمرت منذ ستينيات القرن الماضي حسب تعبيره.

وبحسب رمطان لحمامرة فان التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاسرائيلي من الرباط بخصوص علاقة الجزائر بايران، تعتبر اتهامات باطلة متهما ناصر بوريطة “بتحريض” المسؤول الاسرائيلي.

الغريب أن وزير خارجية الجزائر وخلال الندوة الصحفية التي أعلن فيها قرار بلاده بقطع العلاقات مع الرباط استحضر احداثا تاريخية تؤكد بالملموس أنها لازالت تشكل عقدة لنظام العسكر ، من خلال ذكر حرب الرمال سنة 1963، وقرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين بعد تفجيرات فندق “أطلس آسني” في مراكش سنة 1994.

وتحجج لعمامر ايضا بأن المغرب قدم “موطئ قدم للقوات الأجنبية”، ما اعتبره خرقا لمعاهدة حسن الجوار، بالإضافة إلى تنسيقه مع حركتي “الماك” و”رشاد”، اللتان اعتبرهما متورطتين في حرائق الغابات وفي مقتل الشاب جمال بن إسماعيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لماذا اختارت الجزائر ذكرى تفجيرات فندق “اسني” بمراكش لقطع علاقاتها مع المغرب؟

لماذا اختارت الجزائر ذكرى تفجيرات فندق “اسني” بمراكش لقطع…

2021-08-24 / 7:29 مساءً
Photo of قطع العلاقات مع المغرب.. نشطاء جزائريون : بعد هذا القرار سيتحسن حال البلاد والعباد بالجزائر!

قطع العلاقات مع المغرب.. نشطاء جزائريون : بعد هذا…

2021-08-24 / 7:12 مساءً
Photo of لعمامرة يتهم بوريطة بتحريض إسرائيل ضد الجزائر

لعمامرة يتهم بوريطة بتحريض إسرائيل ضد الجزائر

2021-08-24 / 5:53 مساءً
Photo of الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

2021-08-24 / 5:29 مساءً
Photo of ميمون أوسار ينال رئاسة غرفة الفلاحة لجهة الشرق وامحمد الفيلالي نائبا له

ميمون أوسار ينال رئاسة غرفة الفلاحة لجهة الشرق وامحمد…

2021-08-24 / 1:19 مساءً
Photo of الاسبانيول: “حوار بلا حدود” بين الرباط ومدريد حول “الصحراء وسبتة ومليلية”

الاسبانيول: “حوار بلا حدود” بين الرباط ومدريد حول “الصحراء…

2021-08-24 / 12:43 مساءً
Photo of العثماني: المملكة عملت لتجعل من جائحة كورونا فرصة للدفع بالاقتصاد الوطني

العثماني: المملكة عملت لتجعل من جائحة كورونا فرصة للدفع…

2021-08-24 / 10:30 صباحًا
Photo of بركة :”السياسات الليبرالية لحكومة العثماني أفقدت المواطن الثقة في العمل السياسي“

بركة :”السياسات الليبرالية لحكومة العثماني أفقدت المواطن الثقة في…

2021-08-24 / 12:29 صباحًا
Photo of الملك يهنئ “هاكيندي هيشيليما” بمناسبة انتخابه رئيسا لزامبيا

الملك يهنئ “هاكيندي هيشيليما” بمناسبة انتخابه رئيسا لزامبيا

2021-08-23 / 9:26 مساءً
Photo of المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

2021-08-23 / 8:32 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق