النجم محمد صبحي :” سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط “

2021-08-24 / 5:56 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف النجم المصري محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل “فايسبوك”، عن مقاطعته للفن الهابط الذي يهدم العقول و يشوه الوجدان.

ونشر “صبحي” صورة، عبر نفس المنصة معلقا عليها :”سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط، الذي يهدم العقول ويشوه الوجدان، لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين فيقدموا المزيد”.

و يشار إلى أن الفنان الكبير صبحي يقدم مسرحية جديدة بعنوان ” نجوم الظهر “، حيث قام بكتابتها بمشاركة أيمن فتيحة، و إخراجها و لعب دور البطولة فيها.

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