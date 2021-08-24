لعمامرة يتهم بوريطة بتحريض إسرائيل ضد الجزائر
يبدو أن تميز ونجاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، دبلوماسيا، أصاب مسؤولي الجارة الشرقية بالسعار.
مناسبة هذا الحديث، الهجوم الذي شنه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، على بوريطة في ندوة صحفية نظمها لإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
الوزير الجزائري المعروف بعدائه للمملكة، قال أن “المغرب أصبح قاعدة خلفية لانطلاق اعتداءات ممنهجة ضد الجزائر، آخر الأعمال العدائية تمثل في اتهامات باطلة وتهديدات ضمنية أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته للمغرب قائلا أنه يبدو واضحا أن وزير الخارجية المغربي كان المحرض الرئيسي على تلك الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية”.
وأضاف لعمامرة أن “توجيه مسؤول إسرائيلي لرسالة عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقيات العربية، مشيرا إلى أن المغرب وصل في عدائه الشديد للجزائر إلى اندفاع متهور لا حدود له، كما أن المغرب انتهك معاهدة الأخوة وحسن الجوار الموقعة مع الجزائر”.
11 تعليقات
عن اي معاهدة حسن الجوار يتكلم هذا المعتوه وجنرالاته المرضى النفسيين اكبر المتضررين هم الشعبين اما كراكيز ودمى كبرانات فرنسا فليذهبو وعلاقاتهم الدبلوماسية الى الجحيم
الله على راحة فبقطع الجزائر لعلقته معنا قد ازاحت هما على الشعب المغربي الذي كان سيؤدي ضريبة اعادة فتح الحدود بيننا وبين جارة السوء بمضاعفة اسعار الخضر والفواكه والملابس وبعض المواد الغذائية الاخرى التي ستصدر اليهم والمهربون وجدهم من سيستفيد من ذلك
الماء والشطابة حتى القاع البحر
بوريطة راه سيدك وسيد سيادك الحمار، زعما دابا مني قطعتو العلاقة المغرب غادي يبقى بالجوع، طززززززززز فيكم كما قال المرحوم القدافي
لا شك ان النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية ازعجت الجيران وجعلتهم يشعرون بالسعار والانحطاط لكون العديد من الدول الافريقية سحبت اعترافها بالمرتزقة واعترفت بالصحراء المغربية في اقدامها بفتح قنصليات بمدينة العيون بالصحراء المغربية كل هذه المعطيات على الارض ضيقت الخناق على السياسة الجزاىرية الفاشلة التي لم تر سبيلا الا قطع علاقاتها بالمغرب البلد القوي بمؤسساته
كبرانات الجزائر إلى الجحيم
مند النجاحات التي حققها المغرب اقتصاديات ودبلوماسيا اصيب النضام الفاسد في ألجزاءر بنوع كن الجنون والهيستريا ولكن المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها رغم كيد الكائدين مرتزقة البولزاريو سيموتون جوعا وعطشا بالخيام البالية بتندوف القافلة تسير والكلاب تنبح
حسْن الجوار ومعاهدة الأخُوّة…عبارات تستعملونها فقط لاستعطاف البلداء و المغفّلين….أمّا أفعالكم فيستحي الشيطان منها ويَـتبرّأُ منكم)ايواء انفصاليين ودعمهم بالمال والسلاح وتتبنّىْنهم في المحافل الدولية أكثر من أوضاع الشعب المنكسر …المنافقين في الدرك الأسفل من النّار
شي نهار تلقاوه حتى هو مشا اتعلج فالمانيا غير صبرو على المسعور شويية
لعنة الله عليك ياولد لحرام واش شي نهار بغيتونا الخير
انه ضعف الدبلوماسية الجزاءرية ضاق عليها الخناق من كل زاوية كلعبة السطرنج اصتضموا بالحاءط و في رايي يجب على الدولة المغربية ان تاخذ هذا الموقف باريحية كبيرة و تزيد في درجة اليقضة لان هؤلاء المسعورين انتظر منهم اي تهور و تركهم هم السباقين فان فرضت الحرب علينا فنستقبلها بكل حزم
كما قال الشاب مانعرف سميتو
الغيرة…. الغيرة تهبل
انتم هبلتوا نيشان
فوقاش كانت شي علاقات معاكم من يوم تسدو الحدود باش تقطعوها
كنا مرتاحين منكم و دابا اكتر
كنتم تدخلون المغرب جوعى تشترون ما لذ و طاب و تذهبون للجزائر و كتغلي. علينا كلش فالصيف
دابا ارتاحينا نيشان .