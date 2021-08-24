الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب
هبة بريس
أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الجزائري إن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين.
ونقلا عن وسائل اعلام جزائريية، اتهم لعمامرة المغرب بارتكاب “أعمال غير ودية وعدائية” ضد الجزائر.
وأضاف لعمامرة قائلا “لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر”.
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24 تعليقات
الماء الشطابة
في ستين داهية والله المستعان
الكبورالات اوجدو في الجزائر نظام فاسد و فاشل و لتجاوز هذا الفشل الذريع كان و لا بد صرف انضار مواطنيها من الداخل للخارج لو كانت عندهم بصيص امل في ربح الحرب لكانو اعلنو الحرب على المغرب و كل هذا يعد انتصارا ثانيا للمغرب على الجزائر بعد حرب امكالا فهنيئا لنا بهذا الانتصار العضيم\\\\\\\
اكررها المائة الف على الدولة المغربية ان تسعى جاهدة لاسترجاع الصحراء الشرقية وهذه هي المناسبة وبناء سور بيننا غلى يوم رحيل العسكر والكبرانات من على صدور الشعب الجزائري الشقيق