تسجيل 7184 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7184 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،
وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 821.129 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 105 وفاة ليصل العدد إلى 11.994، بينما تم التأكد من 9278 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 739.947.
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12 تعليقات
ما سبب ارتفاع الوفيات ؟هل هو نقص الاؤوكسجين ام المرافقة الصحية ؟ شيىء غريب !
نسترجع السيناريو من جديد مع مستجدات كورونا. إن اقتراب الانتخابات فطبيعة الحال عدد الاصابات عند وزارة الداخلية سوف يتقلص وقد يزول الى تلاثة ارقام وهذا شيء محير جدا ومدهش في نفس الوقت
سؤال ترك صداع في رأسي ماهو السبب في ارتفاع الوفيات هل بسبب اللقاح مؤخراً او بسبب كورونا او بسبب عدم الاوكسجين او بأمراض مزمنة أسئلة كلها حيرتنا ولم نجد تفسيرا لهذا….
رغم الانخفاض الكبير الذى بدأ يعرفه المنحنى الوبائي بالمغرب إلا أن الدولة واللجنة العلمية وجب عليها أخذ قرار الحجر الشامل على الأقل 3اسابيعمع وقف عملية الانتخابات الى أجل غير مسمى التي لا جدوى منها سوى تغير سارق بسارق لا شيث يتغير في هذا البلد لان كثر فيه الفساد ….
معظم الوفيات يمكن ادراجها غ خانة الاهمال وخاصة في المستشفيات العمومية .. الفئة العمرية فوق الستين والفقيرة والهشة خ المعنية بنسبة كبيرة للوفيات . لذالك نرى تراخي الوزارة الصحة مع الحكومة . أما الطبقة الغنية فهي لاتحتاج الى المستشفيات العمومية فهي تلجا إلى العيادات والمصحات ذوي الأسماء المشهورة.. نسأل الله العافية والصحة لكل مريض كما نساله ان يرفع عنا هذآ الفيروس القاتل ويرحم امواتنا ويسكنهم فسيح جناته ؤارب
إذا لازلنا في القيود المفروضة علينا دائما نستوعب جميعا ان الحياة لن تعود أبدا كما كانت من قبل لهذا يجب علينا الدعاء والصلاة والاستغفار عسى الله يرفعه عنا إن الله غفور رحيم. (قل إذا اصابتك مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)
نلاحظ بالامس المؤشرات في انخفاض فانغ دورة منحنى الوفيات قد تم تجاوزها والحمدلله يوم الأحد الماضي ودورة الحالات المسجلة تم تجاوزها يوم 10 غشت وذالك بالنسبة المعدل المتحرك على7 ايام نرجوا من الله العفو والعافيه لجميع المسلمين والمسلمات يآرب آمين.
الأسواق مزدحمة المقاهي بدون تعليق وسائل النقل حدث ولا حرج الأعراس والمناسبات لاتحترم العدد المسموح به .. يعني المواطن ليس هنا عنصر غائب عن الوجود لن يوعى بالفيروس نهائيا..ولهذا لا داعي الاحصائيات لعدد الاصابات والوفيات
إذا استعملناها عملية حسابية نلاحظ ارتفاع وانخفاض وهكذا منذ بدايةً إنتشار الوباء …… بالمغرب….. مقارنة بسيطة … والسؤال أين الخلل؟؟؟؟؟؟
كنظن تجاوزنا دروة المنحنى لأنه عدد الحالات الجديدة أصغر من عدد حالات التعافي ب3000 حالة . نسأل الله العفو والعافية يارب يارب يارب امين
ماذا عن الحالات الغير المعروفة بالعالم القروي كيف يمكن احصاءها؟؟ممكن عن طريقه الداخلية واعوان السلطة.. اما الصحة فليس لها امكانيات لفعل ذالك .. تبقى المدن هي المغرب … أما القرى خارجة عن السياق..
أغلبية المتوفيين لم ياخذوا جرعتي اللقاح .لبكن في علم الجميع ان الحياة ستستمر هكذا والنجاة منها هو الوعي والاحساس بالمسؤولية . لكي نحد من قسوة الفيروس الذى دمر العالم .