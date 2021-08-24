تسجيل 7184 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7184 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 821.129 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 105 وفاة ليصل العدد إلى 11.994، بينما تم التأكد من 9278 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 739.947.

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