أمن طنجة يوقف أحد مجرمي “فيديو الكريساج”

2021-08-24 / 3:58 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين 23 غشت الجاري، يظهر قيام شخصين باعتراض سبيل أحد المواطنين وتعريضه للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بحي “المصلى” بالمدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

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