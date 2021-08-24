الإتحاد العربي يقتطع مبلغا كبيرا من منحة تتويج الرجاء

2021-08-24 / 2:48 مساءً
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هبة بريس

قرر الإتحاد العربي لكرة القدم اقتطاع مبلغ كبير من منحة تتويج الرجاء الرياضي بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتبلغ قيمة المبلغ الذي سيتم اقتطاعه من منحة الرجاء ما مجموعه 127 مليون سنتيم، وهي قيمة الغرامات المالية التي فرضتها اللجنة التأديبية للإتحاد على فريق الرجاء خلال المباريات السابقة ضمن النسخة الحالية من الكأس.

وكان الرجاء الرياضي قد توج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعدما تغلب في النهائي على إتحاد جدة السعودي بالضربات الترجيحية.

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‫2 تعليقات

  2. الرجاء عقدة للجامعة وللكاف ولكل الفرق الرجاء هي من جعلتنا نحب كرة القدم وتلك الغرامات فعي النصب والإحتيال على هدا الفريق

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