وجدة .. التجمعي ميمون أوسار ينال رئاسة غرفة الفلاحة لجهة الشرق

هبة بريس - وجدة

تمكن ميمون اوسار ممثلا لحزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الثلاثاء 24 غشت الجاري بمقر الغرفة بمدينة وجدة، من الفوز برئاسة غرفة الفلاحة بجهة الشرق لولاية أخرى بعدما كان يرأسها في الفترة السابقة.

وحصل ميمون أوسار عن إقليم الناظور، على 27 صوتا مقابل 25 لمنافسه محمد المومني عن حزب الأصالةوالمعاصرة، وبهذا الفوز يكون حزب الأحرار قد حصل على رئاسة جميع الغرف المهنية بجهة الشرق، بعد حصوله على غرفتي الصناعة التقليدية والصناعة والتجارة والخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 18 مقعدا في انتخابات غرفة الفلاحة بجهة الشرق.

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