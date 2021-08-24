وجدة .. التجمعي ميمون أوسار ينال رئاسة غرفة الفلاحة لجهة الشرق

2021-08-24 / 1:19 مساءً
0
هبة بريس - وجدة

تمكن ميمون اوسار ممثلا لحزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الثلاثاء 24 غشت الجاري بمقر الغرفة بمدينة وجدة، من الفوز برئاسة غرفة الفلاحة بجهة الشرق لولاية أخرى بعدما كان يرأسها في الفترة السابقة.

وحصل ميمون أوسار عن إقليم الناظور، على 27 صوتا مقابل 25 لمنافسه محمد المومني عن حزب الأصالةوالمعاصرة، وبهذا الفوز يكون حزب الأحرار قد حصل على رئاسة جميع الغرف المهنية بجهة الشرق، بعد حصوله على غرفتي الصناعة التقليدية والصناعة والتجارة والخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 18 مقعدا في انتخابات غرفة الفلاحة بجهة الشرق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاسبانيول: “حوار بلا حدود” بين الرباط ومدريد حول “الصحراء وسبتة ومليلية”

الاسبانيول: “حوار بلا حدود” بين الرباط ومدريد حول “الصحراء…

2021-08-24 / 12:43 مساءً
Photo of العثماني: المملكة عملت لتجعل من جائحة كورونا فرصة للدفع بالاقتصاد الوطني

العثماني: المملكة عملت لتجعل من جائحة كورونا فرصة للدفع…

2021-08-24 / 10:30 صباحًا
Photo of بركة :”السياسات الليبرالية لحكومة العثماني أفقدت المواطن الثقة في العمل السياسي“

بركة :”السياسات الليبرالية لحكومة العثماني أفقدت المواطن الثقة في…

2021-08-24 / 12:29 صباحًا
Photo of الملك يهنئ “هاكيندي هيشيليما” بمناسبة انتخابه رئيسا لزامبيا

الملك يهنئ “هاكيندي هيشيليما” بمناسبة انتخابه رئيسا لزامبيا

2021-08-23 / 9:26 مساءً
Photo of المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

2021-08-23 / 8:32 مساءً
Photo of تأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب

تأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب…

2021-08-23 / 7:56 مساءً
Photo of أكادير : الاستقلاليون يكشفون عن برنامجهم الانتخابي وأعمار المترشحين بين 35 و 40 سنة

أكادير : الاستقلاليون يكشفون عن برنامجهم الانتخابي وأعمار المترشحين…

2021-08-23 / 7:02 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق باستعمالات القنب الهندي

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق باستعمالات القنب الهندي

2021-08-23 / 5:34 مساءً
Photo of وجدة .. التجمعي محمد قدوري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق

وجدة .. التجمعي محمد قدوري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية…

2021-08-23 / 3:59 مساءً
Photo of إنتخاب التجمعي أرخاوي رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة

إنتخاب التجمعي أرخاوي رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس…

2021-08-23 / 1:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق