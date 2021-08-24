بسبب تدوينة اللقاح.. إيمان بطمة تثير الجدل والرمضاني يدخل على الخط
أثارت التدوينة التي قامت بنشرها شقيقة الفنانة دنيا بطمة، “إيمان بطمة”، و المتعلقة بفعالية اللقاح، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.
و استفزت التدوينة مجموعة من الإعلاميين أبرزهم إيمان أغوتان التي تفاعلت معها عبر حسابها بموقع انستغرام، و كذا رضوان الرمضاني الذي دخل على الخط حيث كتب بنفس المنصة:”مكاينش شي حد فالعالم كلو قال باللي التلقيح كيقضي على كورونا”.
و أضاف:”التلقيح كينقص الخطر ديال الإصابة و حتى يلا كانت الاصابة كتكون خفيفة، و مع ذلك ممكن تكون حالات خطيرة …هاد الشي كيعني أن التلقيح كيحد من انتشار الجائحة، و بالتالي كنوصلو للمناعة الجماعية، ويلا وصلنا ليها ممكن نرجعو لحياتنا العادية و لو بشكل نسبي مفهوم”.
و يشار أن إيمان بطمة سبق أن نشرت تدوينة تطرح عدة تساؤلات من خلالها حول فعالية اللقاح، والتي جاءت كالتالي :”لنناقش هاد المسألة تاع اللقاح بموضوعية خصوصا مع الناس لي تايقولو أن اللقاح ضروري و مهم”.
و أضافت :”لحد الان و بتصريحات المسؤولين تيقولو أن اللقاح لا يحمي من الفيروس ولا يحمي من العدوى، بمعنى أن واحد داير اللقاح يقدر يتصاب بالفيروس و هادشي لي أكدو الواقع “.
و واصلت:” الناس تصابو بكورونا من بعد ما دارو اللقاح و بمعنى آخر أنه يقدر ينقل العدوى لشخص آخر، السؤال لي يطرح نفسه في هاد الحالة أشنو الفائدة من هاد اللقاح إذا مكانش غادي يحبس الفيروس”.
و اختتمت التدوينة قائلة :” يعني بعبارة أخرى من ناحية نقل الفيروس بحال لي داير اللقاح بحال لي مدايروش”.
2 تعليقات
هذه الانسان مكلخة ومريضة وجاهلة تبحث عن الشهرة كيفما كان الحال هاهي اصبحت عالمة. ايتها المكلحة لا احد في العالم قال بان اللقاح يمنع كورونا لكن العالم كله من خلال التجاريب فن اللقاح يحمي بنسب متفاوتة وفي حالة الاصابة قد تكون خفيفة وانت اش فهمك في هذه الامور صحيح عندك سنطيحة صحيحة الله يلعن بو الوقت تاعريوة دار كسيوة.
الهدرة كلها لي تقالت خاوية هاد الشي لي داير دبا في العالم عندو مليه لي محكمين فيه تيديرو لي بغاو الباقي كلهم يجهلون ماهدا