“كريساج” في واضحة النهار بحي المصلة بطنجة والبحث جارٍ لتوقيف الجناة

2021-08-24 / 12:48 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

وثّقت إحدى كاميرات حي المصلة بطنجة، واقعة “كريساج” شخصين اعترضا سبيل شاب في واضحة النهار تحت التهديد بالسلاح الابيض.

وانتشر فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيف قام احد الجناة باعتراض سبيل الشاب الذي كان يمر باحد أزقة حي المصلى قبل أن يوقفه تحت التهديد بالسلاح الابيض.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر متطابقة عن توقيف أحد الجناة، تعالت الأصوات بمدينة طنجة المطالبة بتدخل أمني بهذا الحي الذي يشهد تناسل مثل هذه الحوادث.

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