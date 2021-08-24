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الاسبانيول: “حوار بلا حدود” بين الرباط ومدريد حول “الصحراء وسبتة ومليلية”

2021-08-24 / 12:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية، أن حوارا مفتوحا و”بلا حدود” سيكون بين المغرب واسبانيا للحديث والمناقشة حول عدد من الملفات والقضايا والمتمثلة في قضية الصحراء وسبتة ومليلية.

وذكرت الصحيفة، أن وزير الشؤون الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، ومنذ توليه منصبه الجديد خلفا أرانشا غوانزاليس، يقود مفاوضات واجتماعات لاستئناف العلاقات بين البلدين بعد الأزمة الأخيرة.

وتابعت الصحيفة، أن مدريد وخلال مفاوضاتها مع الرباط، ستعد بدعم مغربية الصحراء، مقابل تقديم ضمانات بخصوص ملف “سبتة ومليلة”.

ونقلت الصحيفة، أن العلاقات بين البلدين تحسنت انطلاقا من عودة القاصرين المغاربة من سبتة، وكذا اسئتناف السفيرة كريمة بنيعيش لمهامها بمدريد خلال أيام، ثم التحضير لعقد اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة.

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‫4 تعليقات

  1. لا أظن المغرب سيتنازل عن سبتة ومليلية مقابل الصحراء ، فكلها أراضي مغربية ولن نفرط في شبر منها … اليوم الصحراء وغدا سبتة ومليلية وبعد غد ……. (راكم فاهمين)

  2. Mofoidate khass tkon sahraa mo9abil sama7 bi istitmar fi magherib oi i3adate fat7 7odod wa 3dam mosanadate 7arakate infisaliya ispaniya, oi damanate ana andalouss manrj3och lih oihed 100 3am ,la aktar oi la a9al, ama sahra sebtaa oi mliliya fahom akalim magheribiya,,ana

  3. المباحثات يمكنها أن تطال كل شيء بحكم تشعب العلاقات الدولية، ويمكن للجانبين أن يأخذوا ويعطوا في ملفات مختلفة لكن لا يمكن لأي مسؤول مغربي أن يوافق على أن تشمل المباحثات ركائز الأمة المغربية مثل الأرض والحكم ,,
    وكما أن الصحراء مغربية استرجعت من اسبانيا التي كانت احتلتها فإن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية أرض مغربية احتلتها اسبانيا كذلك ومصيرها التحرير والعودة لكنف البلد الأم المغرب,
    مجمل القول لايملك أي كان أية صلاحية أو تفويض ليساوم في أرض مغربية بحكم التاريخ والجغرافية.. ذلك خط أحمر لكل المغاربة,,

  4. سبتــة و مليليـة والجــزر أراضــي مغـربيـة مثــل الصحــراء المغـربيـة المحــررة والتي كـانت مغتصبـة مـن طـرف اسبـانيـا العنصـريـة التي سلبت خيرات البلاد وتـركـت مخـلفـات الاستعمــار كأمراض السرطــان وأشيـاء أخـرى التي تـأخـر المغــرب لعقـود بسبــبها.

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