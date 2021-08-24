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الاسبانيول: “حوار بلا حدود” بين الرباط ومدريد حول “الصحراء وسبتة ومليلية”

2021-08-24 / 12:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية، أن حوارا مفتوحا و”بلا حدود” سيكون بين المغرب واسبانيا للحديث والمناقشة حول عدد من الملفات والقضايا والمتمثلة في قضية الصحراء وسبتة ومليلية.

وذكرت الصحيفة، أن وزير الشؤون الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، ومنذ توليه منصبه الجديد خلفا أرانشا غوانزاليس، يقود مفاوضات واجتماعات لاستئناف العلاقات بين البلدين بعد الأزمة الأخيرة.

وتابعت الصحيفة، أن مدريد وخلال مفاوضاتها مع الرباط، ستعد بدعم مغربية الصحراء، مقابل تقديم ضمانات بخصوص ملف “سبتة ومليلة”.

ونقلت الصحيفة، أن العلاقات بين البلدين تحسنت انطلاقا من عودة القاصرين المغاربة من سبتة، وكذا اسئتناف السفيرة كريمة بنيعيش لمهامها بمدريد خلال أيام، ثم التحضير لعقد اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة.

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